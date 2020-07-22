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جوجل تختبر ميزة جديدة لكروم توفر البطارية وباقة الإنترنت لمستخدمى أندرويد

22 تموز / يوليو 2020 08:29

جوجل تختبر ميزة جديدة لكروم توفر البطارية وباقة الإنترنت لمستخدمى أندرويد
جوجل تختبر ميزة جديدة لكروم توفر البطارية وباقة الإنترنت لمستخدمى أندرويد

تختبر شركة جوجل عملاق التكنولوجيا ميزة جديدة لتطبيق متصفح كروم على أندرويد، وذلك وفقًا لما أفادت به 9to5Google، حيث تختبر الشركة ميزة "التنزيل لاحقًا" التي ستمكن مستخدمي كروم من جدولة التنزيلات على متصفح الموبايل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتهدف هذه الميزة الجديدة إلى توفير كل من بيانات الهاتف المحمول والبطارية، حيث يجب على مستخدمي تطبيق كروم فقط تحديد الوقت والتاريخ الذي يريدون فيه بدء المتصفح في التنزيل، ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط الميزة للتنزيل عندما يكون الجهاز متصلاً باتصال WiFi.

ويضيف التقرير أيضًا أن الميزة قيد الاختبار على الإصدار 86 من تطبيق كروم Canary، ويمكن للمستخدمين تنزيل هذا الإصدار من متجر Google Play ولكنه غير مستقر تمامًا، ويمكن للمستخدمين تمكين الميزة عن طريق تنزيل تطبيق Canary على هواتفهم الذكية.

وبعد تنزيل التطبيق، يجب على المستخدمين تمكين الميزة، وللقيام بذلك، يجب على المستخدمين أولاً فتح كروم Canary وكتابة"chrome://flags."، وبعد ذلك، يجب عليهم البحث عن "تمكين التنزيل لاحقًا".

وسيلاحظ المستخدمين الآن ثلاثة خيارات من القائمة المنسدلة، حدد الآن "تمكين" وأعد تشغيل تطبيق كروم Canary، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيظهر للمستخدمين خيارات - "اختر وقت التنزيل" باستخدام Now، عبر Wi-Fi ، و "اختر التاريخ والوقت" كلما حاولوا تنزيل صفحة ويب.

وفي الآونة الأخيرة، نصح فريق الاستجابة للطوارئ في الكمبيوتر الهندي (CERT-In) المستخدمين بتحديث متصفح جوجل كروم على الفور لتجنب الهجمات عن بعد ورفض الخدمة على الأنظمة المستهدفة.

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