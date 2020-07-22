خدمات البريج ومركز المغازي يقتربان من الصعود بعبور مركز دير البلح وخدمات رفح

اقترب خدمات البريج من المباراة النهائية لبطولة كأس فلسطين لكرة السلة، للموسم 2019-2020، في افتتاح دور النصف النهائي، "البلاي أوف" بفوزه على خدمات دير البلح، بنتيجة 108-63، وذلك على صالة سعد صايل بحضور عدد قليل من المتابعين بسبب جائحة "كورونا" التي أثرت على المسابقات الرسمية.

نجح البريج في السيطرة على جميع أرباع اللقاء والخروج فائزاً، أنهى الأول بفارق كبير 27-9، عبر تحركات ثائر عيسى، واختراقات إبراهيم مصلح وعيد الشاعر وأحمد وشاح، وانطلاقات إبراهيم أبو رحال.

وفي الربع الثاني، تقدم البريج بنتيجة 28-16 الذي نجح في الوصول إلى منطقة منافسه فأمطره بالكرات. وهدأت وتيرة الهجمات في الربع الثالث، خاصة بعد إشراك عناصر من الصف الثاني، لينتهي 15-12.

في الربع الأخير، عاد البريج لتقدمه، ونجح في توسيع الفارق، مستغلاً تصويبات ثائر عيسى الثلاثية، إضافة للهجمات المرتدة عبر خالد الصعيدي، وأسامة موسى، لينجح في حسمه بنتيجة 38-26.

حكم اللقاء: دولي سائد حميد، أحمد القاضي، محمد العالول، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي غالب الزاملي، ميقاتي "24 ثانية" أحمد زعرب.

وبدوره، سهل خدمات المغازي من مهمة الوصول للنهائي وملاقاة غريمه البريج، وفاز على خدمات رفح بنتيجة 90-82 على ذات الصالة. بدأ المغازي المباراة بشكل منظم، وكان الأفضل هجوميا، بفضل تألق محمد أبو غزال بتسجيله 12 نقطة، وثلاثية لإدريس ريان وثنائيتان لريان ريان، و4 نقاط لموسى أبو غزال، بينما ظهر أحمد عبد الرحمن لاعب رفح بشكل مميز بتسجيله 3 رميات ثلاثية، لينتهي للمغازي 27-16. وفي الربع الثاني ثأر رفح وتقدم 19-12، وسجل طه جبر11 نقطة منها ثلاثية، ومحمود أبو شعر 4 نقاط، بينما عاب على لاعبي المغازي التسرع في انهاء الهجمة. واحتدم اللقاء بينها، وانتهى الربع الثالث 22-22، وتألق الشقيقان محمد وموسى أبوغزال من المغازي، ووائل تيم ومحمد الهمص من رفح. وحسم المغازي الربع الأخير بفارق ذليل بنتيجة 18-13، خاصة مع توالي إهدار لاعبي رفح الفرص عبر أحمد عبد الرحمن. وفي الشوط الإضافي، حسم خدمات المغازي هذه الفترة لمصلحته بنتيجة 16-8. حكم اللقاء: دولي حسين حمدان، دولي باسل كرون، مؤمن الجربة، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي24 ثانية محمد سكيك.