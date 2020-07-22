"الفدائي الكبير" يعتذر عن ملاقاة العراق بسبب "كورونا"

اعتذر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن ملاقاة شقيقه المنتخب العراقي ودياً يوم 14 أيلول المقبل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم طلب من شقيقه الفلسطيني خوض مباراة ودية يوم 14 أيلول المقبل، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث قرر الاتحاد بعد التشاور مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني صعوبة إقامة هذا اللقاء في هذا التوقيت، بسبب استمرار جائحة "كورونا"، في ظل استمرار انتشار الوباء.

وقالت سوزان شلبي الأمين العام لاتحاد الكرة، في تصريحات لـ "أيام الملاعب": نحن نعمل الآن في ظل ظروف صحية صعبة تمر بها البلاد، وفي إطار بروتوكول صحي واضح، وفي ظل حدود مغلقة، وبالتالي من الصعب في ظل استمرار الجائحة عقد تلك المباراة في الموعد المقترح من جانب الأشقاء، والذين اقترحوا إقامة المباراة في مدينة أربيل، وهذا الأمر أبلغنا به الأشقاء في العراق، الذين تفهموا الأمر، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر يناسب الطرفين بعد زوال هذا الوباء.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي كانت قد تأجلت مبارياتها المقررة في شهر آذار الماضي بسبب جائحة "كورونا"، وحتى اللحظة لم يصدر أي جديد عن الاتحاد الآسيوي بخصوص الموعد القادم بسبب استمرار الإغلاق لدى العديد من الدول العربية والآسيوية، وعدم وجود رحلات جوية تنقل المنتخبات.

ويحتل الفدائي الكبير المركز الأخير برصيد 4 نقاط، من فوز تاريخي على أوزبكستان المتصدرة على أرض فلسطين (2/0)، وتعادل أيضاً تاريخي مع الأخضر السعودي على أرض فلسطين بلا أهداف، مقابل 3 خسارات أمام سنغافورة واليمن وأوزبكستان في لقاء العودة.