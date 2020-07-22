الاحتلال يعتقل 15 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من إبراهيم عليان وإبراهيم عبدو ومحمود إياد يونس النجار خلال اقتحام مدينة رام الله.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال سلامة عبد الرازق دبك وإياد مثقال أبو محسن من طوباس، وخالد محمد رشيد طه من القدس.

أيضاً قام جنود الاحتلال باعتقال ثمانية مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت المواطن عيسى صالح العمور (40 عاما) من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها زكريا صالح لعمور.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت كلا من: محمد عيسى، وهشام محمود نجاجرة (55 عاما)، وبهاء كامل جوابرة، وعمر كريم، كما اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت مهند احمد الحوامدة، وغسان محمد المحاريق، وفتشت منزل المواطن يوسف محمد المحاريق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود عيسى، بعد ان داهمت منزله في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.