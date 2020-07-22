الزراعة تشدد رقابتها على الفقاسات بغزة

غزة- الرأي

نفذت دائرة الإنتاج الحيواني - الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الزراعة بغزة، جولات ميدانية متكررة لمتابعة عمل الفقاسات في قطاع غزة..

ويأتي ذلك، ضمن اجراءات وزارة الزراعة، لتشديد الرقابة على الفقاسات من خلال متابعة جودة البيض ومطابقته للمواصفات من حيث وزن البيضة وتجانس الحجم، فضلا عن متابعة مدى التزام الفقاسات بالشروط الصحية المطلوبة من حيث التعقيم والتطهير والنظافة العامة، إضافة إلى التأكد من إجراء التحصينات الهامة واللازمة ضد الأمراض الشائعة للصوص الناتج.

ومن ضمن الاجراءات الوزارية، تشدد الزراعة على أصحاب الفقاسات بكتابة رقم البيضة ومصدرها ونوع وسلالة الصوص على إرساليه الصوص الصادرة من الفقاسة، وذلك دعماً للمربي لضمان استلامه صوص ذو جودة عالية وخالي من المشاكل.