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الصحة المدرسية بتعليم الشمال يعقد دورة تدريبية لرؤساء الأقسام بالمديرية

22 تموز / يوليو 2020 11:08

قسم الصحة المدرسية يعقد دورة تدريبية لرؤساء الأقسام بالمديرية
قسم الصحة المدرسية يعقد دورة تدريبية لرؤساء الأقسام بالمديرية

غزة- الرأي

عقد قسم الصحة المدرسية بمديرية تعليم شمال غزة، ورشة عمل حول مرض "الكورونا المستجد"، وطرق الوقاية منه ومنع انتشاره، بعنوان "العودة الآمنة الى التعليم"، وحاضر اللقاء رئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ.

بحضور مدير التربية و التعليم أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، والمدير الفني أ. موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين بالمديرية.

ورحب أ. العرابيد بالحضور جميعاً مؤكداً على ضرورة نشر التوعية الصحية بين كآفة العاملين في المجال التربوي وتزويدهم بالمعلومات الأساسية حول الأمراض المختلفة وخاصةً مرض "كورونا المستجد".

 وثمن أ. العرابيد الدور الفاعل الذي يقوم به قسم الصحة المدرسية بالمديرية في تعزيز المفاهيم الصحية الوقائية والعلاجية في مدارسنا.

 وتحدث أ. عوكل عن مشروع "العودة الآمنة الى التعليم" الذي يستهدف تدريب كآفة العاملين في الميدان التربوي ابتداءً من القادة التربويين مروراً بمدراء المدارس، والمعلمين، والعاملين، وعمال النظافة، والعاملين في المقاصف، وذلك ضمن جدول زمني محدد برعاية "اليونيسف".

 ويهدف هذا المشروع لنشر أقصى درجات التوعية الصحية بين العاملين في مجال التعليم، لضمان سلامة طلابنا مع مواصلة العملية التعليمية بكفاءة واقتدار، وتتضاعف أهميته ونحن على مشارف افتتاح العام الدراسي الجديد في ظل استمرار انتشار الجائحة عالمياً.

وفصل أ. عوكل الإجراءات الوقائية المزمع اتخاذها في المدارس، متمنياً السلامة للجميع.

فيما تحدثت د. أبو شرخ عن مرض "الكورونا"، وتطوراته وآثاره المختلفة على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية منه ومنع انتشاره.

وفي الختام فُتح باب النقاش و الاسئلة للمشاركين لتغطية كافة جوانب الموضوع، كان ذلك في قاعة المكتبة بقسم الإشراف التربوي التابع لمديرية شمال غزة.

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