"الاقتصاد" تضع سياسات وإجراءات لدعم انتاج العجوة المحلية

غزة- الرأي

وضعت وزارة الاقتصاد الوطني سياسات وإجراءات لدعم انتاج العجوة التي يتم انتاجها وتصنيعها محليا.

جاء ذلك، خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع وزارة الزراعة والمؤسسات الداعمة لإنتاج العجوة في قطاع غزة والمنتجين ومستوردي العجوة ومزارعي النخيل.

وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعة في الوزارة رائد الجزار، في تصريح للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إنه عقد اليوم الاجتماع السادس خلال شهر ونصف مع عدد من المنتجين المحليين لتحديد الكميات التي ينتجها قطاع غزة من العجوة.

وبين الجزار ان هذه اللقاءات تهدف الي دعم منتجي العجوة والمزارعين المحليين ولحماية الصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي، وستقوم الوزارة بدعم هذا المنتج الوطني، مؤكداً على أن مقدرة قطاع غزة من انتاج العجوة حسب الدراسات والاحصائيات تقدر بــ (200) طن من العجوة المحلية.

وأوضح الجزار، انه تم تشكيل لجنة ناظمة بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة لتسهيل التواصل بين المزارعين والمنتجين والتجار، وللإشراف على عملية الإنتاج للوصول الي منتج عالي الجودة.

وقال، سيتم رفع التوصيات التي نتجت عن هذه الاجتماعات واهمها فرض تعلية على العجوة المستوردة أسوة بجميع دول الجوار بغية الحفاظ على المنتج المحلي، والذي سيكون له الأثر الإيجابي على المزارع والصانع.

وأضاف ،سيتم تشجيع انتاج دبس التمر وذلك لأول مره في القطاع وجعله في متناول المواطن

وذكر الجزار، أنه سيتم كذلك الاستفادة من نوى البلح في صناعة الأعلاف حتى لا يذهب اي شيء سدى من هذه الثمرة المباركة.

وأوضح ، أن قطاع غزة ينتج سنويا من 12 إلى 15 الف طن من الرطب ويفقد ما يقدر بــــ 5000 طن من الرطب وهذا الذي دفع الإدارة العامة للصناعة بالتفكير في دعم منتج العجوة ودبس التمر.

من جانبه قال مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة وائل ثابت، انه تم تشكيل لجنة دعم مزراعي قطاع النخيل والمصنعين لمنتجات النخيل، ومن الوزارات المعنية والجمعيات المهتمة بقطاع النخيل والتجار والمنتجين، وتهدف هذه اللجنة لتعزيز الصناعات التحويلية ودعم المنتج المحلي، وسيتم دعم المزارعين ضمن اليات وسياسات تتبعها وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني.

من جهته أوضح ممثل مركز العمل التنموي "معا" يوسف عوض، ان المؤسسة تعمل على تدريب سيدات على عملية انتاج العجوة المحلية، ويهدف هذه التدريب لتمكين السيدات من انتاج العجوة بجودة عالية وحسب المواصفات المطلوبة، وقال ان مؤسسة معا تنتج 50 طن من العجوة سنوياً

وطالب عوض وزارة الاقتصاد الوطني بمنع استيراد العجوة من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي، او وضع تعلية على العجوة المستوردة.