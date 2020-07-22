ائتلاف أمان للنزاهة يعقد محاضرة توعوية لموظفي حماية المستهلك

غزة- الرأي

عقد ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية في غزة، محاضرة توعوية لموظفي الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.



وناقشت المحاضرة دور الوزارة في مكافحة الفساد وكيفية مواجهته في ظل جائحة كورونا، واستغلال بعض التجار للازمة وااحتكارهم للبضائع.



وتطرقت إلى ضرورة وضع خطة طوارئ والعمل عليها في حال فرض حظر للتجوال وتقطيع التحرك بين المحافظات، وتوفير وسائل مواصلات خاصة لطواقم حماية المستهلك والتدوير بين الموظفين إلى جانب توثيق كل النشاطات.



وأشاد الائتلاف بنزاهة عمل طواقم وزارة الاقتصاد رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها.



من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبدالفتاح أبو موسى ، اتخاذ إدارته كل شروط السلامة في ظل الجائحة وفي حالة الطوارئ ،وكيفية التعامل مع الأزمة ،ووضع محددات لإتلاف البضائع الفاسدة .



واكد أبو موسى حرص وزارته على ضبط الأسواق ومنع الاستغلال والاحتكار وحماية المواطن حتى لا يقع ضحية الفساد، مشدداً على ان الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطوير وتحسين وتجويد الأداء والعمل الحكومي.