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التشريعي ولجنة التربية تعقدان لقاءً مشتركاُ مع النيابة ونقابة الأطباء والصحة

22 تموز / يوليو 2020 11:34

التشريعي ولجنة التربية تعقدان لقاءً مشتركاُ مع النيابة ونقابة الأطباء والصحة
التشريعي ولجنة التربية تعقدان لقاءً مشتركاُ مع النيابة ونقابة الأطباء والصحة

غزة- الرأي

عقدت رئاسة المجلس التشريعي ولجنة التربية والقضايا الاجتماعية، لقاءً مع وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار ضياء الدين المدهون النائب العام وممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الأطباء برئاسة د. فضل نعيم، لمناقشة عدة قضايا وموضوعات مشتركة.


وبحضور د. محمود الزهار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، ود. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، وكلاً من النواب د. خميس النجار، ود. سالم سلامة، ود. محمد شهاب، ويحيى العبادسة، وهدى نعيم.


وناقش المجتمعون عدة موضوعات منها استكمال العمل في التحضير للدليل الإجرائي للتعامل مع شكاوى المواطنين واعتماده للتنفيذ، وقضية استدعاء الأطباء إلى التحقيق في النيابة بدون معرفة النقابة، وتخصيص نيابة خاصة بالقضايا الطبية.


وأكد النائب الزهار على أهمية احترام خصوصية الأطباء في النيابة العامة ومراكز الحجز، وعلى حق المريض بمقاضاة الطبيب أو الصيدلي المخالف للقانون.


ودعا الزهار نقابة الأطباء لتنفيذ حملة إعلامية توضح دور النيابة للأطباء، مؤكداً على أنه لابد من إعلام النقابة مسبقاً قبل استدعاء أي طبيب، مطالباً بتخصيص محكمة لقضايا الأطباء.
وأشار القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي، لافتاً لأهمية ترسيخ التعامل والتعاون المشترك بين كل من النيابة والنقابة والوزارة.

115795907_160595772229707_8304636120237259437_o التشريعي ولجنة التربية تعقدان لقاءً مشتركاُ مع النيابة ونقابة الأطباء والصحة 111310283_160595748896376_5621951334201996281_o
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