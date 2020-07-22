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الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات ميدانية على منشآت صناعية

22 تموز / يوليو 2020 11:47

الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات ميدانية على منشآت صناعية
الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات ميدانية على منشآت صناعية

غزة- الرأي

نظم قسم الصناعات التحويلة في وزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على عدة منشآت صناعية في محافظتي غزة والشمال.
وشملت الجولات زيارة مصنع بشير رضوان للخياطة، مصنع عزام حبوب للخياطة، شركة معامل الشرق الأوسط للأدوية، مصانع عودة للنسيج، مطبعة البرقوني، مصنع محمد شريف للبويا، مصنع أحمد لمواد التنظيف.
وتأتي هذه الجولات للتأكد من تراخيص المصانع وتجديدها، ومدى التزامها بالشروط الصحية، وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
وقامت الطواقم الهندسية خلال جولاتها بمتابعة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة الصناعة.
وتم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بالتعليمات والارشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين داخل المصانع.

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