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ضبطت 50 ألف قطعة معدنية مُزوّرة

المباحث تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

22 تموز / يوليو 2020 11:50

المباحث تضبط شبكة تزوير عملات نقدية
المباحث تضبط شبكة تزوير عملات نقدية

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة بالشرطة، أمس الثلاثاء، شبكة لتزوير العملات النقدية داخل ثلاث وُرش في قطاع غزة.

وأفاد المقدم رائد البنا مدير مباحث محافظة شمال القطاع، إن معلوماتٍ وردت إليهم تفيد بتورط أحد الأشخاص في تزوير العملات النقدية، وتمريرها على المواطنين.

وقال "البنا":" إنه بعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من المعلومة بالتعاون مع التحري المركزي، تم استصدار إذن من النيابة لتفيش ورشة حدادة يملكها المواطن (خ، ز) 41 عاماً، من بلدة جباليا شمال القطاع، حيث تم ضبط عدد من القطع النقدية المزورة و"مكبس"، وإحالة المواطن المذكور للتحقيق.

وأضاف أنه وخلال التحقيق مع المواطن المذكور أقرّ باشتراكه مع أشخاص آخرين في تصنيع العملات النقدية المزورة، داخل ثلاث ورش أخرى في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بخان يونس (جنوب) ومشروع بيت لاهيا (شمال)، وحي الزيتون بمدينة غزة.

ولفت "البنا" إلى أنه تم تفتيش تلك الأماكن خلال اليومين الماضيين – وفق الإجراءات القانونية -، وضبط عدد من ماكينات تصنيع القطع المعدنية وطلائها، ومكابس، وقوالب معدنية، وموازين دقيقة خاصة بالعملات.

وبيّن أنه تم ضبط قرابة 50 ألف قطعة عملة معدنية مُزورة من فئة (1 شيكل) و(2 شيكل) داخل الورش المذكورة، كانت مُعدة للتداول في السوق المحلية.

وأضاف: "تم توقيف ثلاثة أشخاص آخرين مُتهمين بالاشتراك في عمليات التزوير، وهم: (م، ن) 38 عاماً، و(ع، ع) 35 عاماً، و(ي، ش) 58 عاماً".

وأشار إلى ضبط 45 ورقة نقدية مزوّرة فئة 100 دولار أمريكي، بحوزة الأشخاص الموقوفين.

 

وأكد "البنا" أنه تمت إحالة الموقوفين، والقطع والأدوات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، وفق الأصول.

المباحث تضبط شبكة تزوير عملات نقدية 949fe8a7-646d-40dd-bac4-4eaf87fb3513 ffc5c75b-ee08-412e-b16f-6769de93317c
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