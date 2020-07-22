مباحثُ التموين برفح تضبط 800 علبة سمن مخالف للمواصفات

رفح- الرأي

ضَبطت المباحثُ العامة - قسم مباحث التموين في محافظة رفح "800" علبة من السمن المخالف للمواصفات.

وقال الرائد حماد أبو جزر مدير مباحث التموين في محافظة رفح، إنه وخلال جولة تفتيشية على المحال التجارية برفقة لجنة الرقابة الغذائية بوزارة الاقتصاد تم ضبط "800" علبة من السمن المخالف للمواصفات لدى التاجر "م، م"، مبيناً أن سعة العلبة الواحدة تبلغ 750 جرام.

وبين أن سبب الضبط يرجع إلى تغيير بطاقة البيان الملصق عليها والادعاء بأنها حيواني خلافا لأصلها النباتي.

وأشار أبو جزر إلى أنه تم تحرير محضر الضبط وإحالة المذكور لوزارة الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.