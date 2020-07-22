التوجيه السياسي ينفذ لقاءات توعوية لسيدات المجتمع المحلي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي سلسلة لقاءات توعوية استهدفت سيدات المجتمع المحلي بعدة محافظات في قطاع غزة.

ففي محافظة غزة، ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي محاضرة توعوية بعنوان" نحو جيل واع" استهدفت سيدات المجتمع المحلي بحضور مديرة وحدة العمل النسائي بالهيئة النقيب نجاح البطنيجي.

كما ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي قسم العمل النسائي بمحافظة الوسطى محاضرة توعوية لنساء المجتمع المحلي بعنوان " هموم ومشاكل الفتيات " والتي تحدثت الرائد الطيبي فيها عن هموم الفتيات والتي تتنوع بين الآمال والطموحات والمثالية والواقعية.

من جانب أخر، نظمت دائرة العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي محاضرة توعوية بحضور 40 امرأة من نساء المجتمع المحلي بمحافظة بغزة، استضافت خلالها الداعية محمد حسنات للحديث عن" حفظ النفس وحرمة الانتحار".

وفي محافظة غزة أيضاً، نظم قسم العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة لقاءا توعويا لنساء المجتمع المحلي في منطقة غرب غزة ضمن حملة حياتك أمانة"".

وتحدثت أ. خديجة صيام خلال اللقاء عن الابتلاءات والضغوط النفسية ومعالجتها من نظرة شرعية، وتحدثت الأخصائية النفسية ختام الشيخ عن الضغوط النفسية والابتلاءات ومعالجتها من نظرة نفسية.

كما ألقى قسم العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة بالتعاون مع جمعية النور محاضرة أمنية لطالبات الجامعة من أبناء الشهداء في منطقة شرق غزة.

وتحدثت ملازم أول راوية مشتهى عن الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز الالكتروني.

بينما نفذ قسم العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح سلسلة من المحاضرات التوعوية بعنوان " خطة الضم الصهيونية وخطرها على القضية الفلسطينية" استهدفت نساء المجتمع المحلي في المحافظة.