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الأدلة الجنائية بالوسطى تُنظم محاضرةً فنية " لمعاينة مسرح جريمة"

22 تموز / يوليو 2020 12:15

الأدلة الجنائية بالوسطى تُنظم محاضرةً فنية " لمعاينة مسرح جريمة"
الأدلة الجنائية بالوسطى تُنظم محاضرةً فنية

غزة- الرأي

نظمت دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية، بالتعاون مع قسم الاسلحة والآلات بالمعمل الجنائي في المحافظة الوسطى محاضرةً فنية لمعاينة مسرح جريمة افتراضي يحاكي وقوع إصابات جراء إطلاق نار على سيارة.

واستهدفت المحاضرة الفنية مفتشي التحقيق في مراكز الشرطة وضباط التحري في المباحث العامة وضباط الأدلة الجنائية في المحافظة الوسطى.

وفي هذا الصدد، أكد النقيب حمادة العكر مدير قسم الأدلة الجنائية بالوسطى:" على أهمية الحفاظ على أركان مسرح الجريمة التي تعتبر من أهم الدلائل في الإثبات الجنائي خلال أروقة القضاء الفلسطيني".

وبيّن العكر خلال افتتاحه المحاضرة أبرز المهام التي ينبغي على ضابط الشرطة اتخاذها حال وصول مسرح الجريمة والعمل بإجراءات الحفاظ على أركان وهيئات مسرح الجريمة لتسهيل عمل فريق المعاينة المختص في جمع القرائن والأدلة اللازمة من المكان.

وشرح ضباط قسم الأسلحة بالأدلة الجنائية خلال النشاط التدريبي تحديد مسارات إطلاق النار خلال معاينة مسرح جريمة يحاكي إطلاق نار على سيارة والسطو عليها بالإضافة إلى التعقيب على أهمية المعاينة وكيفية البدء والانتهاء منها.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة تنظم العديد من الدورات والمحاضرات العلمية المتخصصة في علوم الأدلة الجنائية بهدف تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم العلمية والعملية.

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