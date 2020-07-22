وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر خرواط منذ 130 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة الشكاوى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش تفعيل بوابة المرشد الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل النساء ينظم رحلة ترفيهية للنزيلات وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية بالوسطى تُنظم محاضرةً فنية " لمعاينة مسرح جريمة" وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينفذ لقاءات توعوية لسيدات المجتمع المحلي وكالة الرأي الفلسطينية مباحثُ التموين برفح تضبط 800 علبة سمن مخالف للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تضبط شبكة تزوير عملات نقدية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات ميدانية على منشآت صناعية
أخبار » الأخبار الحكومية

مركز إصلاح وتأهيل النساء ينظم رحلة ترفيهية للنزيلات

22 تموز / يوليو 2020 12:20

مركز إصلاح وتأهيل النساء ينظم رحلة ترفيهية للنزيلات
مركز إصلاح وتأهيل النساء ينظم رحلة ترفيهية للنزيلات

غزة- الرأي

نظمت العلاقات العامة بمركز إصلاح وتأهيل النساء، أمس الثلاثاء، رحلة ترفيهية للنزيلات بالتعاون مع جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل ضمن اختتامها لمشروع "حماية ودعم النساء والفتيات المعرضات للعنف الاجتماعي" بهدف التخفيف عنهن.

وأكدت مديرة مركز النساء رائد أمل نوفل على أن المركز يعمل بشكل دوري على تحقيق أعلى نسبة نجاح في المشاريع الإصلاحية لتحويل النزيلات إلى منتجات ليعودوا إلى المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم وهنّ بأحسن حال.

يشار إلى أن المركز بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ينظم أنشطة متواصلة في سبيل إشغال النزلاء بما يعود عليهم بالفائدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟