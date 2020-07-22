مركز إصلاح وتأهيل النساء ينظم رحلة ترفيهية للنزيلات

غزة- الرأي

نظمت العلاقات العامة بمركز إصلاح وتأهيل النساء، أمس الثلاثاء، رحلة ترفيهية للنزيلات بالتعاون مع جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل ضمن اختتامها لمشروع "حماية ودعم النساء والفتيات المعرضات للعنف الاجتماعي" بهدف التخفيف عنهن.

وأكدت مديرة مركز النساء رائد أمل نوفل على أن المركز يعمل بشكل دوري على تحقيق أعلى نسبة نجاح في المشاريع الإصلاحية لتحويل النزيلات إلى منتجات ليعودوا إلى المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم وهنّ بأحسن حال.

يشار إلى أن المركز بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي ينظم أنشطة متواصلة في سبيل إشغال النزلاء بما يعود عليهم بالفائدة.