تعليم الوسطى يناقش تفعيل بوابة المرشد الإلكترونية

الوسطى- الرأي

تعليم الوسطى يعقد لقاءً مع المرشدين التربويين لتفعيل بوابة المرشد الإلكترونية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، لقاءً مع المرشدين التربويين، بحضور رئيس قسم الإرشاد التربوي خليل عسقول ومشرف التربية الخاصة وليد عطية ووفد من وزارة التربية والتعليم ضم كل من رئيس قسم الإرشاد في الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة أنور أحمد، و المهندس خلدون محمد رئيس قسم التوجيه المهني, ومحمد نعيم رئيس قسم التطوير، ومشاركة المرشدين التربويين، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وتحدث رئيس قسم الإرشاد بالوزارة أنور أحمد ، عن أهمية اللقاء والذي يهدف لبحث سبل تطوير بوابة المرشد الإلكتروني، ووضع رؤية مشتركة لتطوير بوابة المرشد الإلكتروني بما يخدم مصلحة الطلبة خريجي الثانوية العامة الملتحقين الجدد بالجامعات والكليات وتفعيل البوابة بما يضمن الوصول إلى العدد الأكبر من الطلبة وسهولة استخدامهم لها.

وتناول اللقاء تعريف مفصل بالبوابة الإلكترونية وأهميتها ودورها في مساعدة الطلبة و أولياء الأمور، وان بيانات مؤسسات التعليم العالي يتم تحديثها باستمرار لتزويد الطلبة بكل ما هو جديد من خلال البوابة كالبرامج الأكاديمية ومفاتيح تنسيق القبول للتخصصات، والاتفاق على تنفيذ حلقات إرشاد جمعي للطلاب الجدد ومناقشة سبل وآليات تفعيل وتسويق البوابة للطلبة الجدد، وتم تدريب المرشدين على كيفية استقبال الطلبة بداية العام الدراسي.