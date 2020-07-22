اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة الشكاوى

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعها الدوري في مقر المجلس بمدينة غزة لبحث عدة ملفات ومشاريع قوانين مطروحة للدراسة والإقرار.



وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، وأعضاء اللجنة النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. أحمد أبو حلبية، والنائب د. محمد شهاب، والنائب مشير المصري، إضافة إلى المستشار القانوني للجنة مثقال عجور.



ومن بين مشاريع القوانين والملفات التي تم دراستها وبحثها مشروع قانون معدل لقانون الصلح الجزائي، حيث أوصت اللجنة بعقد ورشة عمل موسعة لكافة الجهات ذات العلاقة للوقوف على مشروع القانون ووضع حلول للإشكالات الواردة فيها وصياغته بما يضمن أكبر ملائمة للمجتمع.



وخلال الاجتماع تم مناقشة ومتابعة عدد من التقارير والشكاوى الواردة للجنة، والعمل على معالجتها مع جهات العلاقة وفق الأصول.

