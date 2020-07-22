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المباحث تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خلال أفراح بخان يونس

22 تموز / يوليو 2020 01:34

المباحث تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خلال أفراح بخان يونس
المباحث تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خلال أفراح بخان يونس

خان يونس- الرأي

أوقفت المباحث العامة بالشرطة خانيونس جنوب قطاع غزة، ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خلال أفراح بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الرائد ياسين النجار رئيس قسم المباحث العامة بمركز "معن وجورة اللوت" بورود معلومات عن إطلاق نار في عدة مناسبات، باشرت على إثرها التحري وجمع المعلومات.

وأضاف "النجار" أنه بناء على التحريات تبين أن كلاً من (أ، ص) 30 عاماً، و(ف، ح) 15 عاماً، و(ع، ص) 23 عاماً، قاموا بإطلاق النار في الهواء خلال مناسبات أفراح لأقربائهم.

وأردف أنه تم توقيف المذكورين الثلاثة، ومصادرة قطعتي سلاح من نوع: مسدس، و "جي 3"، كما تم إحالة المذكورين والمضبوطات إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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