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تأكيد على إسناد رجال الإصلاح في تحقيق الاستقرار المجتمعي...

رؤساء النيابات الجزئية وممثلو وزارة العمل يناقشون القضايا المجتمعية للعمال

22 تموز / يوليو 2020 01:46

رؤساء النيابات الجزئية وممثلو وزارة العمل يناقشون القضايا المجتمعية للعمال
رؤساء النيابات الجزئية وممثلو وزارة العمل يناقشون القضايا المجتمعية للعمال

غزة- الرأي

ناقش رؤساء النيابات الجزئية وممثلو وزارة العمل، القضايا المجتمعية الخاصة بحقوق العمال، والفصل في المنازعات العمالية، وتحقيق العدالة لجمهور العمال وأرباب العمل على حدٍ سواء، وسبل تنظيم الجمعيات التعاونية الإسكانية، وتسوية أوضاعها، ووضع ضوابط لتشكيلها، فضلاً عن حل إشكالياتها قانونياً، والإجراءات المتعلقة بإصابات العمل آليات معالجتها.

وقد ترأس الاجتماع، المستشار يحيى الفرا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، بحضور السادة المستشارين رؤساء النيابات الجزئية، ومدير عام التفتيش وحماية العمل بوزارة العمل أ.اعتماد الطرشاوي، ورئيس وحدة نظام سوق العمل م.شادي حلس، و أ.عبد الله الأسطل رئيس قسم الشكاوى، و م.دارين أبو شاويش رئيس قسم سلامة وصحة ومهنية العمل.

وفي لقاء متصل، أكد المستشار/يحيى الفرا خلال استضافة المجلس التنفيذي -والذي يضم رؤساء النيابات- لمدير عام شئون العشائر/أ.رياض الزيتونية، على تعزيز دور رجال الإصلاح وإسنادهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، مثمناً دورهم في إسناد منظومة العدالة، وحل الإشكاليات المجتمعية، وإصلاح ذات البَين، والحفاظ على النسيج المجتمعي، وقضاء حوائج الناس، مؤكداً أن النيابة لن تتوانى في مساعدتهم وتسهيل مهامهم ودورهم الإصلاحي.

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