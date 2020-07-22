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خلال النصف الأول من 2020

الصحة: أزمة كورونا انعكست على قدوم الوفود الطبية لغزة

22 تموز / يوليو 2020 01:54

الصحة: أزمة كورونا انعكست على قدوم الوفود الطبية لغزة
الصحة: أزمة كورونا انعكست على قدوم الوفود الطبية لغزة

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة إن أزمة وباء كورونا الحالية انعكست بشكل سلبي على أعداد الوفود الطبية القادمة الى قطاع غزة، والتي كانت تسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين خصوصا الأطفال منهم.

وذكرت الوزارة في تقريرها النصف سنوي الصادر عن وحدة نظم المعلومات اليوم الأربعاء، أن عدد الوفود الطبية الزائرة التي وصلت إلى قطاع غزة عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي لم يتجاوز الـ 37 وفداً طبياً، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2019 والذي بلغت عدد الوفود الطبية 67 وفداً طبياً.

وتقدم الوفود الطبية العديد من الخدمات على صعيد جراحات الأورام والقلب المفتوح للأطفال وجراحات الأعصاب و الكسور المعقدة في العظام وزراعة الكلى وعمليات زراعة القوقعة والعديد من الخدمات التشخيصية والعلاجية.

واعتمدت وزارة الصحة سياسة استجلاب الوفود الطبية الدولية، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة في ظل الحصار المفروض على القطاع، إلى جانب ما تفرضه إسرائيل من إغلاق وقيود على حركة المواطنين والمرضى.

كما أسهمت الوفود الطبية في اكساب الطواقم الطبية المحلية العديد من الخبرات ما رفع من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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