المالية: صرف 50% من مكافآت الثانوية العامة لعام 2020

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.

وقالت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الصرف سيكون غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.