وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أزمة كورونا انعكست على قدوم الوفود الطبية لغزة وكالة الرأي الفلسطينية رؤساء النيابات الجزئية وممثلو وزارة العمل يناقشون القضايا المجتمعية للعمال وكالة الرأي الفلسطينية المباحث تُوقف 3 أشخاص أطلقوا النار خلال أفراح بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع مشروع توريد مستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة السجون تُعيد الأسير المريض أبو وعر إلى سجن "عيادة الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 356 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء في القدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل عزل الأسير عمر خرواط منذ 130 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة الشكاوى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش تفعيل بوابة المرشد الإلكترونية
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية: صرف 50% من مكافآت الثانوية العامة لعام 2020

22 تموز / يوليو 2020 01:54

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.

وقالت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الصرف سيكون غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يناقشون بلورة رؤية جديدة لمهرجان العودة الدولي للأفلام

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟