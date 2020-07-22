المالية: صرف 50% من مكافآت الثانوية العامة لعام 2020

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.
وقالت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الصرف سيكون غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.
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22 تموز / يوليو 2020 01:54
غزة – الرأي:
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف 50% من مكافآت امتحانات الثانوية العامة للعام 2020.
وقالت في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن الصرف سيكون غداً الخميس 23/07 في كافة فروع بنك البريد.
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