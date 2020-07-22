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"الأوقاف" تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

22 تموز / يوليو 2020 02:18

"الأوقاف" تُكرّم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

غزة- الرأي

كرّمت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، أبناء موظفيها الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة للعام 2020م, وذلك خلال حفل أقامته في قاعة القدس بمقر الوزارة شارك فيه وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدراء عامون ومدراء الأوقاف وطواقم الوزارة.

وفي كلمة له قدم د. الأغا التهنئة للطلبة متمنياً لهم النجاح والتفوق دوماً وتحقيق طموحاتهم وخدمة وطنهم، كما قدّم التهنئة لأولياء أمورهم من الزملاء والزميلات العاملين بالوزارة والذين كان لديهم الحرص على نجاح وتفوق  أبنائهم رغم كل التفاصيل الصعبة التي عاشوها, سائلًا المولى عز وجل أن يكتب لهم الخير والسداد في خطاهم.

كما ودعا وكيل وزارة الأوقاف الطلبة الناجحين الى دراسة التخصص الذي يرغبوا فيه, وكذلك الذي يُمكنهم من تحقيق الدرجات العلى, منوهًا الى أن الطلبة رغم الظروف الصعبة قادرين على تجاوز كافة أي عقبات خلال المرحلة المقبلة.

من جهته قدم الطالب الغماري في كلمة له نيابة عن الطلبة الشكر لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والوزارة على رعايتهم مؤكدًا على استمرارهم في نهج النجاح والتميز والطموح نحو المستقبل.

 

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