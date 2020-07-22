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"الصحة" تفعل نظام تقييم الموارد المتاحة والخدمات الطبية منذ بداية 2020

22 تموز / يوليو 2020 02:23

"الصحة" تفعل نظام تقييم الموارد المتاحة والخدمات الطبية منذ بداية 2020

غزة- الرأي

ذكر مدير مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة، هاني الوحيدي انه تم تفعيل العمل بنظام الـ ( هيرامس)   Herams وهو  تقييم الموارد المتاحة والخدمات الطبية، الذي تقوم برعايته منظمة الصحة العالمية، وذلك بقرار من وكيل الوزارة د. يوسف أبو الريش وبمتابعة مباشرة من مركز المعلومات الصحية.

وأشار أ. الوحيدي انه تم عمل وتحديد الفريق المشارك بالإضافة الى عقد ورشة عمل لتقييم الادخال واجراء التعديلات اللازمة لذلك، لافتا انه تم البدء بإدخال البيانات منذ بداية يناير من العام الحالي 2020، وذلك لاستخراج التقارير والإحصاءات المطلوبة.

يذكر ان نظام Herams هو أحد أدوات منظمة الصحة العالمية WHO لتقييم توافر الموارد المتاحة والخدمات الطبية، وهو يعد امراً ضرورياً لفهم قدرات ونقاط ضعف النظم الصحية، ويستخدم للحصول على المعلومات في حالات الطوارئ.

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