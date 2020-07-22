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الكهرباء لـ"الرأي": تجميد الرسم الثابت على اشتراكات الدفع المسبق مستمر

22 تموز / يوليو 2020 07:21

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غزة- الرأي:

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن قرار تجميد الرسم الثابت البالغ 10 شيكل منذ بدء تشغيل النظام ما يزال سارياً.

وأوضح مدير الإعلام في الشركة محمد ثابت، أن كل ما يُشاع حول إعادة تفعيل الرسم الثابت كباقي الاشتراكات الأخرى غير دقيق ولا أساس له من الصحة ولا يستند لأي مسوغات تبرر عملية نشره أو تداوله.

وبين ثابت في حديثه لـ"الرأي" أن مسألة تجميد الرسوم كانت لتشجيع المواطنين على تركيب تلك النوعية من العدادات، أو عمل اشتراكات جديدة أو التحويل من العدادات الميكانيكية لنظام الدفع المسبق.

وشدد على أنه لم يتم تفعيل تلك الرسوم حتى الآن، وأن تفعيلها يستند لاعتبارات ومحددات يُعاد تقييمها ودراستها من قبل الجهات المختصة كل فترة، وذلك لارتباطها بأنظمة ولوائح ومتطلبات عدة جهات وأطراف تعمل ضمن منظومة الطاقة في فلسطين.

ودعا ثابت المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء ما يشاع هنا وهناك، مؤكداً حرص الشركة على خدمتهم والتخفيف عنهم.

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