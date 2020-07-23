مايكروسوفت تطلق Teams Rooms Standard و Premium

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق خيارين جديدين لإدارة ومراقبة الأجهزة Microsoft Teams Rooms هما "Rooms Standard" و "Rooms Premium"، حيث يعد Rooms Standard في الأساس الاسم الجديد لغرفة الاجتماعات ولكنه يأتي الآن مع وظائف إضافية مثل عناصر التحكم المتقدمة من مركز إدارة Teams.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبالنسبة لـ Rooms Premium، فإن هذا الخيار يأتي مع خدمة الإدارة عن بعد التي تمكن العملاء من تحويل المسؤولية التشغيلية لإدارة ومراقبة غرف Microsoft Teams إلى مايكروسوفت، وقالت الشركة إن مستخدمي هذه الخدمة يمكنهم الوصول إلى البرامج الذكية والخبراء المتفانين والإحصاءات المحسنة.

ويأتي هذا أيضًا مع إدارة ومراقبة نظام التشغيل والبرمجيات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإبراز الرؤى والتنبيهات حول أي إجراء مطلوب في الموقع، كما يسمح بالوصول عن بعد، ويتوفر Microsoft Teams Rooms Standard مقابل 15 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز شهريًا.

ويتوفر Microsoft Teams Rooms Premium في بلدان محددة هى: أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا (باستثناء كيبيك) ، الدنمارك ، فنلندا ، اليونان ، ألمانيا ، أيرلندا ، إيطاليا ، لوكسمبورج ، موناكو ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، البرتغال ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة - اليوم مقابل 50 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز شهريًا.

وفي منشورها الرسمي على المدونة، أعادت مايكروسوفت تأكيد قاعدة مستخدميها النشطين البالغ عددهم 75 مليون مستخدم يوميًا ، والتي كشفت عنها لأول مرة في أبريل، وفي ذلك الوقت، تم الإعلان عن أن أداة مؤتمرات الفيديو من Microsoft قد تجاوزت 75 مليون مستخدم نشط يوميًا مع 250 مشاركًا نشطًا، وفي ذلك الوقت وفي غضون شهر واحد، سجلت Microsoft Teams أكثر من 200 مليون مشارك في الاجتماع مما أدى إلى أكثر من 4.1 مليار دقيقة اجتماع.