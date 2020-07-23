تسريبات تكشف بعضا من مواصفات حواسب iPad القادمة

ينتظر عشاق منتجات شركة آبل خريف العام الجاري أن تكشف الشركة عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية والحواسب بمواصفات جديدة كليا.

ونظرا للسياسات التي اتبعتها آبل في السنوات الأخيرة والتي هدفت لزيادة أحجام حواسب iPad وتقنياتها كل عام، فإن التوقعات تشير إلى أن حواسب iPad Air من الفئة الرابعة والتي ستطلق هذا العام ستحمل معها العديد من التغييرات أيضا مقارنا بأجهزة iPad الحالية.

ومن المفترض أن تزود هذه الحواسب بشاشات بمقاس 11 بوصة رقيقة الحواف، تغطي معظم مساحة واجهاتها الأمامية تقريبا، ومن المحتمل أن تحصل أيضا على ميزة التعرف على الوجوه الموجودة في هواتف آيفون.

والأبرز من كل ذلك أن هذه الحواسب قد تزود بمعالجات Apple A13 Bionic التي صنعتها آبل لهواتفها الذكية من نوع Apple A13 Bionic وiPhone SE، والتي تمتاز بالأداء السريع وترشيد استهلاك طاقة البطارية.

كما تشير بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن آبل قد تطلق في النصف الثاني من العام الجاري نماذج جديدة من حواسب iPad Pro، ستزود بشاشات بمقاس 10.8 بوصة، وقد تستبدل فيها منافذ Lighting بمنافذ Type-C ، كما ستحصل على دعم ميزة Magic Keyboard.

وتبعا لبعض التقارير فإن شركة إل جي قد زادت في الفترة الأخيرة من إنتاج شاشات LCD المخصصة لحواسب iPad بسبب ارتفاع الطلب على هذا النوع من الحواسب خلال فترة انتشار جائحة كورونا، لكن من غير المعروف بعد فيما إذا كانت بعض هذه الشاشات هي للنماذج الحديثة من هذه الحواسب.