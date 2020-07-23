إصابة الحكم الدولي حمدان في مباراة دير البلح وغزة الرياضي

تعرض الحكم الدولي حسين حمدان، لإصابة غير مقصودة أثناء قيادته لمباراة خدمات دير البلح وغزة الرياضي، ضمن لقاءات ربع النهائي لبطولة الدوري الفلسطيني الممتاز- جوال لكرة السلة، بعد أن اصطدم بمهاجم دير البلح عبد العزيز مصلح، أثناء طريق عودته لمتابعة إحدى الهجمات المرتدة.

وقال طبيب اتحاد كرة السلة، إن الحكم اشتكى من التواء يده اليمنى، فيما غاب مصلح عن الوعي، قبل أن يعودا إلى أرض الملعب بعد تلقيهما الإسعافات الطبية اللازمة.

وابدى الاتحاد تقديره لموقف حمدان في إكمال المباراة رغم صعوبة إصابته، مدللاً ذلك بأنه حرص على إنجاح المباراة الحساسة للطرفين.

يذكر ان دير البلح فاز على الرياضي 72-56، وتأهل للدور الثاني.