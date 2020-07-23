وكالة الرأي الفلسطينية خدمات خان يونس يختار صيدم مدرباً وكالة الرأي الفلسطينية 10 فوائد صحية للمانجا ملكة فواكه الصيف أبرزها الحماية من الأمراض وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الهدى النموذجية تعلن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تساعد فى علاج اضطرابات التوتر والقلق وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لحمايتك من آلام المفاصل مع تقدمك فى العمر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية "آبل" تتعهد تحييد أثر انبعاثاتها من الكربون بالكامل بحلول 2030 وكالة الرأي الفلسطينية تسريبات تكشف بعضا من مواصفات حواسب iPad القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بـ 4 درجات وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق Teams Rooms Standard و Premium
أخبار » الرياضة و الملاعب

إصابة الحكم الدولي حمدان في مباراة دير البلح وغزة الرياضي

23 تموز / يوليو 2020 08:48

إصابة الحكم الدولي حمدان في مباراة دير البلح وغزة الرياضي
إصابة الحكم الدولي حمدان في مباراة دير البلح وغزة الرياضي

تعرض الحكم الدولي حسين حمدان، لإصابة غير مقصودة أثناء قيادته لمباراة خدمات دير البلح وغزة الرياضي، ضمن لقاءات ربع النهائي لبطولة الدوري الفلسطيني الممتاز- جوال لكرة السلة، بعد أن اصطدم بمهاجم دير البلح عبد العزيز مصلح، أثناء طريق عودته لمتابعة إحدى الهجمات المرتدة.

وقال طبيب اتحاد كرة السلة، إن الحكم اشتكى من التواء يده اليمنى، فيما غاب مصلح عن الوعي، قبل أن يعودا إلى أرض الملعب بعد تلقيهما الإسعافات الطبية اللازمة.

وابدى الاتحاد تقديره لموقف حمدان في إكمال المباراة رغم صعوبة إصابته، مدللاً ذلك بأنه حرص على إنجاح المباراة الحساسة للطرفين.

يذكر ان دير البلح فاز على الرياضي 72-56، وتأهل للدور الثاني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة الهدى النموذجية تعلن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟