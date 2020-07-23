"الشباب والرياضة" تبحث آليات الارتقاء بالعمل الشبابي

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة بغزة، اجتماعاً شبابياً تحاورياً مع ممثلي المراكز الشبابية في محافظة غزة والشمال.

جاء ذلك، في قاعه الاجتماعات بمعهد الأمل للأيتام بغزة، بحضور جمال العقيلي مدير عام الإدارة العامة للشباب، علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية ونخبة من ممثلي مجالس الإدارات في المراكز الشبابية.

بدوره وجه مدير عام الإدارة العامة للشباب جمال العقيلي الشكر إلى المراكز الشبابية المشاركة في اللقاء واعتبره فرصة لتعزيز أواصر الترابط بين الجسم الحكومي ممثلاً عنه وزارة الشباب والرياضة والجسم المجتمعي وممثلاً عنه المراكز الشبابية وتقييم واقع المراكز الشبابية وبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بمختلف أركان منظومة تلك المراكز.

وأشار العقيلي إلى أن الفائدة الكبرى التي كرستها أنشطه الوزارة تتمثل في تأسيسها لمبادئ الحوار الفعال بين أسرة المراكز الشبابية وتأطير عملية التواصل بين أعضائها من أجل رسم سياسة واضحة المعالم لتطوير منظومتها الإدارية والفنية، وقال أن وزارة الشباب والرياضة ترى في ما سيفرزه اللقاء من نقاشات أساسا لتطوير العمل في منظومة المراكز الشبابية.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المراكز الشبابية عن تقديرهم لمبادرة وزارة الشباب والرياضة بالالتقاء الدوري بالمراكز الشبابية الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام الجميع لمناقشة كافة الموضوعات بصورة صحيحة وموضوعية وصولا الى تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي ذات السياق استعرض علاء الباز مدير دائرة الاتحادات والمراكز الشبابية عمل الدائرة في الفترة القليلة الماضية والتي ساهمت في ترتيب الملفات والأرشفة الإلكترونية لعمل المراكز و دراسة ووضع الحلول للملفات العالقة و إحصاء المراكز الشبابية الفاعلة والمراكز الشبابية التي هي بحاجة إلى تفعيل من خلال قاعدة البيانات، و حصر المبادرات الفاعلة وعمل تقرير عنها، و توضيح دور الوزارة تجاه المراكز الشبابية.

كما استعرض الباز خطة الدائرة خلال النصف سنة القادمة التي ترتكز على ترتيب الملفات الإدارية والمالية للمراكز الشبابية و العمل على تجهيز محتوى تدريبي للعمل الإداري والمالي و عمل منظومة إلكترونية ونظام مالي موحد للمراكز الشبابية، و التشبيك بين المراكز الشبابية مع بعضها البعض، وبين المراكز الشبابية والوزارة، و اعداد استراتيجية وطنية بمشاركة الجميع و التواصل مع جهات الاختصاص للعمل المشترك مع المراكز الشبابية في العديد من الجوانب بإشراف الوزارة، و جلب الجهات المانحة لتبني مشاريع وأنشطة المراكز الشبابية من خلال الوزارة. كما تحدث عن دعم مبادرات جديدة للمراكز الشبابية بقيمة 20000 $ خلال النصف سنة القادمة، و إعداد مخيم رياديي العمل الشبابي، بمشاركة جميع المراكز الشبابية، والترتيب والتنسيق لإنشاء الاتحاد العام للمراكز الشبابية، و استمرار العمل على تصنيف أفضل المراكز الشبابية من خلال جائزة أفضل مركز شبابي عن عام 2019.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة للإجابة عن الأسئلة والمداخلات البناءة من الحاضرين الذين أكدوا على دور الوزارة في خدمتهم والمطالبة بتفعيل أكبر لدور الشباب ومساعدتهم للمساهمة في خدمة الشباب والعمل الجاد على المشاركة الفعالة بينهم وبين الوزارة.