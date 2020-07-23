مدرسة بشير الريس الثانوية تنظم احتفالاً مهيباً للمتفوقين في الثانوية العامة

غزة- الرأي

نظمت مدرسة بشير الريس وسط مدينة غزة، احتفالاً مهيباً وبهيجاً لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة للفرعين الأدبي والعملي في المدرسة، ولتكريم أبناء العاملين في مديرية تعليم غرب غزة.

وحضر الإحتفال د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفيين التربويين، ود.سامية سكيك مديرة المدرسة ود. عبدالله عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق إلى جانب لفيف من الشخصيات الاعتبارية وأهالي الطلبة المحتفى بهم.

وفي كلمته قدم د.أبوعلي التهاني للطلبة المتفوقين خاصة في مديرية التربية والتعليم غرب غزة التي كانت نسبة النجاح فيها عالية فاقت كل السنوات، مؤكداً أن المديرية تقدم كل ما بوسعها وضمن إمكانياتها لخدمة المسيرة التعليمية التي تزهو بطلبتها المتفوقين الذين رفعوا اسم فلسطين عالياً، مشيراً إلى فعاليات المديرية وأنشطتها المميزة خلال الفترة السابقة.

وقال مدير التربية والتعليم غرب غزة: "أنه حق علينا نحن في مديرية غرب غزة أن نحتفي بطلبتنا الأوائل على مستوى الوطن ومحافظات قطاع غزة؛ وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لهم، فيجب أن نهتم بالعنصر البشري ونهتم به، حيث نقدم الكثير من البرامج التي تقوم بها الوزارة لإنجاح الطلبة وتميزهم".

وأكد د.أبوعلي على أن مدارسنا هم الحاضنة العلمية التي توفر سبل المعرفة للارتقاء بالطلبة، مشيداً بدور المعلم لما له من فضل في نجاح العملية التعليمية التربوية.

بدورها رحبت د.سامية سكيك بالحضور وأعربت عن شكرها وامتنانها لأسرة مديرية التربية والتعليم ممثلة بمديرها؛ والهيئة التدريسية ولأولياء أمور الطلبة لجهودهم في رفع مستوى العلم والتعليم لدى أبنائهم مما ينعكس ايجاباً على النسبة العامة للمدرسة، التي حصدت نسبة عالية من المتفوقين الأوائل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء جائحة كورونا.

وقالت مديرة المدرسة د.سامية سكيك: "أننا اليوم نحتفي بثلة من الطلبة المتفوقات تقديراً لمجهوداتهن في تحقيق التميز، فكان لزاماً علينا أن ننحني إجلالاً لهن بتكريمهن، واصفةً اياهن بصناع الريادة".

وشكرت سكيك في نهاية كلمتها كل من ساهم في إنجاح حفل تكريم أوائل الطلبة في مدرسة بشير الريس الثانوية.

وفي كلمة المتفوقين والتي ألقتها الطالبتان المتفوقتان عبّرن خلالها عن الشكر الجزيل لكل من وقف معهم وساندهم في دراستهم، وأشاروا إلى أن هذا التفوق ما جاء إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة، مؤكدين على أنهم سيعملون بكل جهد على أن يكونوا دائماً وأبداً في المقدمة ويحققوا آمالهم وطموحاتهم ويخدموا أبناء شعبهم ومجتمعهم.

وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والإنشادية والدبكة الشعبية، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطالبات المتوفقات والرعاة والمساهمين والمشاركين والمعلمات على جهودهن في إنجاح الحفل.