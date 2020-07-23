وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش آليات بدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بشير الريس الثانوية تنظم احتفالاً مهيباً للمتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تشرع بتنفيذ ورش عمل حول مشروع العودة الآمنة وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف " تندد بالاعتداء على باب الرحمة والمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مركز شباب فلسطين التطوعي ينفذ مبادرة لتكريم الكوادر الطبية وكالة الرأي الفلسطينية صور أغرب الأطعمة من جميع أنحاء العالم التي تقدم في المطاعم ! وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تبحث آليات الارتقاء بالعمل الشبابي
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة

23 تموز / يوليو 2020 09:55

النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة
النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة

غزة- الرأي

 أتلفت النيابة العامة  وبالتنسيق والتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، كمية من المواد المخدرة في مجمع ناصر الطبي، والتي تم مصادرتها والبت فيها قضائياً واستكملت كافة الإجراءات القانونية وتوجّب إتلافها والتخلص منها نهائياً، وذلك  بتوجيهات من النائب العام المستشار  ضياء الدين المدهون.


ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من مختلف الأطراف التنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للحد والقضاء على هذه الآفة الخطرة الضارة بالمجتمع الفلسطيني، وتحقيق الردع العام لمروّجيها، وتجفيف منابع الوصول إليها، وتضافر الجهود التوعوية؛ للحد منها واجتثاثها.

110317036_3148575225230167_2793678229250257574_n 110214897_3148575108563512_3429862344306579255_n النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة الهدى النموذجية تعلن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟