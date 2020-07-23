النيابة العامة ومكافحة المخدرات تتلفان مواد مخدرة

غزة- الرأي

أتلفت النيابة العامة وبالتنسيق والتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، كمية من المواد المخدرة في مجمع ناصر الطبي، والتي تم مصادرتها والبت فيها قضائياً واستكملت كافة الإجراءات القانونية وتوجّب إتلافها والتخلص منها نهائياً، وذلك بتوجيهات من النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون.



ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من مختلف الأطراف التنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للحد والقضاء على هذه الآفة الخطرة الضارة بالمجتمع الفلسطيني، وتحقيق الردع العام لمروّجيها، وتجفيف منابع الوصول إليها، وتضافر الجهود التوعوية؛ للحد منها واجتثاثها.