"الثقافة" تبحث مع صحيفة "فلسطين" آليات تطوير الإعلام الثقافي

غزة- الرأي

بحثت وزارة الثقافة، آليات تطوير الإعلام الثقافي وتعزيز دوره في الارتقاء بالمشهد الثقافي الفلسطيني، بالتعاون مع صحيفة فلسطين ووسائل الإعلام المحلية.



جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الوزارة ترأسه مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر لمقر الصحيفة في مدينة غزة، وكان في استقباله مدير التحرير الأستاذ مفيد أبو شمالة، والمدير الإداري والمالي الاستاذ هيثم السك، ومدير مركز فلسطين للتدريب والتطوير الإعلامي وائل بنات.



وأشاد بكر بحضور صحيفة فلسطين وبصماتها في المشهد الثقافي الفلسطيني، مؤكدًا أنها تميزت في تغطيتها الخاصة للأحداث على الساحة الفلسطينية، وخاصة الأنشطة والفعاليات الثقافية.

وقال بكر: "تُعد العلاقة بين الثقافة والإعلام علاقة تكاملية، حيث يلعب الإعلام دورًا مهمًا في نقل رسالة الثقافة بين مختلف أفراد المجتمع، والتعريف بالتراث الثقافي المادي والمعنوي، فهو يمثل همزة وصل في الربط بين الثقافة والجمهور من خلال توظيف الفنون الإعلامية المتنوعة".



وأضاف: "يعاني المشهد الثقافي الفلسطيني من قلة الاهتمام وضعف التغطية من جانب وسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي يؤثر سلبا على تحقيق الثقافة لأهدافها ويعيق دورها في إحداث النهضة المجتمعية".



وتابع: "نسعى خلال الفترة القادمة إلى تعزيز اهتمام الإعلام المحلي بالأحداث الثقافية، لأن الثقافة شكل من أشكال مقاومة الاحتلال وتثبيت الحق الفلسطيني والتمسك بالأرض والتراث والتاريخ".



من جانبه، أكد أبو شمالة أن صحيفة فلسطين على أتم الاستعداد لعقد إتفاقيات عمل مع الوزارة، لرعاية أنشطتها ومشاريعها الثقافية إعلاميًا، وذلك تحقيقًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والوطنية للصحيفة في خدمة المجتمع الفلسطيني.



وأشار إلى أن الصحيفة زادت عدد الصفحات الخاصة بالمواضيع التي يمكن أن تتناول القضايا الثقافية، بالاضافة إلى إمكانية استقبال مقالات لكتّاب مختصين في المجالات الثقافية المتنوعة.



وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ أنشطة مشتركة لخدمة المشهد الثقافي الفلسطيني أبرزها تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الإعلام الثقافي، يستهدف موظفي المؤسسات والمراكز الثقافية وبعض الوزرات والمؤسسات الحكومية المعنية وبعض المهتمين.