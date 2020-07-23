"الأوقاف" تناقش كتاب "المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة"

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية المجلس العلمي الثاني لمدارسة كتاب المرجعية العليا في الاسلام للقرآن والسنة لمؤلفه الدكتور يوسف القرضاوي, في قاعة القدس بمقر الوزارة.

وبدأت فعاليات هذا اليوم بحضور ومشاركة وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا, ومدير عام الإدارة العامة للوعظ والإرشاد د. وليد عويضة والنائب في المجلس التشريعي د. يونس الاسطل و أستاذ التفسير في علوم القرآن الكريم د. عبد الكريم الدهشان, ود. رائد شعت نائف عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية د. حسن الصيفي وكيل وزارة الأوقاف السابق, ولفيف من العلماء والدعاة وذوي الاختصاص.

وفي كلمته الافتتاحية أوضح د. الأغا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة وزارة الأوقاف للنهوض بالخطباء والأئمة والدعاة نحو مدارج السالكين, منوهًا الى أن هذا اللقاء يُعد ضمن جملة من البرامج المختلفة والكثيرة التي تسعى الوزارة لافتتاحها وتدشينها بهدف الارتقاء بالمستوى المطلوب لتأدية الرسالة والأمانة على النحو الذي يرضي الله تعالى.

وأشار الأغا أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من البرامج الكبرى في إطار تطوير وإعداد الأئمة والخطباء للوصول الى الداعية والإمام القائد الذي يؤم الناس في صلاتهم ومحافلهم وحياتهم ويصطف لقضاياهم, لافتًا الى أن هذه المدارسات واللقاءات والأيام الدراسية والمخيمات التي تنظمها الوزارة تأتي في سياق مسار وإطار التطوير والارتقاء.

وشدد على ضرورة الوصول لوحدة الفهم والمحددات والضوابط لكيفية التعامل مع النص للخروج بفهم سوي وسليم, وأضاف :"حينما نذهب للنص يجب أن نذهب دون مقررات سابقة ودون التعصب لمذهب معين ويجب أن نذهب ونتعامل مع النص في ضوء باقي النصوص لكي يؤدي معناه وان نكون متواضعين في التعامل مع النص".

وقدم وكيل وزارة الأوقاف شكره للإدارة العامة للوعظ والإرشاد على ما تقوم به في تقدير حجم التكاليف والواجبات المطلوبة لديها, سائلا المولى عز وجل لهم السداد والتوفيق.

وتخلل المدارسة مناقشة أربع أقسام للكتاب تضمن القسم الأول عنوان مصادر المعرفة بأحكام الإسلام للمحاور د. عبد الكريم الدهشان والقسم الثاني بعنوان موقف المسلم من المصدر الثاني السنة للمحاور د. رائد شعت, والقسم الثالث بعنوان معالم وضوابط في فهم الأصلين الكتاب والسنة للمحاور د. يونس الأسطل, والقسم الرابع بعنوان مزالق ومحاذير في فهم الأصلين الكتاب والسنة للمحاور د. حسن الصيفي.