ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد المائة "من الوقائع الفلسطينية"

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد المائة (100) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين، والذي تضمن القانون رقم (2) لسنة 2020م الُمعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م، والقانون رقم (3) لسنة 2020م بشأن الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائها، بالإضافة لـ (13) قرار للمجلس التشريعي.

ومن ضمن هذه القرارات قرار رقم (1568/ غ.ع5/1) بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان الرقابة المالية والإدارية المُعدل لسنة 2020م، ونُشر كذلك قرارين لوزارة الصحة قرار بشأن اعتماد جداول الأدوية المراقبة المحدثة لعام 2018م، وقرار بشأن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

كما ونُشر قرار لوزارة الزراعة بشأن إجراءات تصدير واستيراد وإدخال المنتجات الزراعية، وكذلك قرار لوزارة السياحة والآثار بشأن اعتماد مواقع ومباني أثرية، وقرار لوزارة العمل بشأن تصفية جمعيات تعاونية اسكانية، وأيضاً قرار رئيس سلطة البيئة بشأن إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء وتشغيل محطات تقوية بث الهاتف المحمول، وكذلك نظام صادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بشأن الأبنية في محافظات غزة لسنة 2020م، وكذلك نظام صادر عن بلدية بيت لاهيا بشأن توريد المياه، كما ونُشر في العدد (23) قرار من قرارات الإمهال الصادرة عن المحاكم النظامية في قطاع غزة.



ويدعو ديوان الفتوى والتشريع من يرغب من المحامين والقانونين والمُهتمين بإقتناء هذا العدد التوجه لمقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو (شارع دمشق – قرب دوار أبو مازن) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم/ 2641359 أو التواصل عبر البريد الالكتروني E-MAILINFO@.DFT.GOV.PS

