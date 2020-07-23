وكالة الرأي الفلسطينية "المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس وكالة الرأي الفلسطينية " الاقتصاد" تنظم جولات ميدانية على مصانع غذائية وصناعية شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بغزة تُنظم برنامجاً تدريبياً لطاقمها الفني وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يبحث التعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد المائة "من الوقائع الفلسطينية" وكالة الرأي الفلسطينية "العمصي": التجربة النقابية بفلسطين "مريرة" .. والاحتلال أضعف دورها وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تناقش كتاب "المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة" وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الوسطى والأدلة الجنائية تعقدان تدريب عملي عن مسرح الجريمة وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تبحث مع صحيفة "فلسطين" آليات تطوير الإعلام الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2568) الخميس23/7/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المتفجرات بغزة تُنظم برنامجاً تدريبياً لطاقمها الفني

23 تموز / يوليو 2020 11:17

هندسة المتفجرات بغزة تُنظم برنامجاً تدريبياً لطاقمها الفني
هندسة المتفجرات بغزة تُنظم برنامجاً تدريبياً لطاقمها الفني

غزة- الرأي

نظمت دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية برنامجاً تدريبياً لطاقم قسم هندسة المتفجرات الفني بمحافظة غزة.

وقال النقيب محمد شرّاب رئيس قسم هندسة المتفجرات بمحافظة غزة: "إن البرنامج والذي سيستمر لمدة شهر كامل يهدف إلى مراجعة مهارات معاينة الأجسام المشبوهة والتخلص منها"، مشيراً إلى تكليف لجنة لمتابعة وتقييم أداء الخاضعين للبرنامج التدريبي وذلك من أجل تحقيق أفضل أداء للطاقم في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

ولفت النقيب شرّاب إلى أنه سيتم فحص الجهوزية للطاقم بشكل يومي، مُبّيناً أن الخروج للمهمة سيكون ضمن وقت زمني محدد.

fc0f175a-0f5f-40ef-84dd-dc4675c3cfbc هندسة المتفجرات بغزة تُنظم برنامجاً تدريبياً لطاقمها الفني
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟