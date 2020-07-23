هندسة المتفجرات بغزة تُنظم برنامجاً تدريبياً لطاقمها الفني

غزة- الرأي

نظمت دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية برنامجاً تدريبياً لطاقم قسم هندسة المتفجرات الفني بمحافظة غزة.

وقال النقيب محمد شرّاب رئيس قسم هندسة المتفجرات بمحافظة غزة: "إن البرنامج والذي سيستمر لمدة شهر كامل يهدف إلى مراجعة مهارات معاينة الأجسام المشبوهة والتخلص منها"، مشيراً إلى تكليف لجنة لمتابعة وتقييم أداء الخاضعين للبرنامج التدريبي وذلك من أجل تحقيق أفضل أداء للطاقم في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

ولفت النقيب شرّاب إلى أنه سيتم فحص الجهوزية للطاقم بشكل يومي، مُبّيناً أن الخروج للمهمة سيكون ضمن وقت زمني محدد.