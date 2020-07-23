" الاقتصاد" تنظم جولات ميدانية على مصانع غذائية وصناعية شمال قطاع غزة

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، جولات ميدانية على مصانع صناعية وغذائية شمال قطاع غزة.



وشملت الجولة زيارة شركة النخلة لصناعة المواد الغذائية ومسبكة أبو فول لتشكيل جميع أنواع المعادن ومصنع بيونير للمواد الغذائية وشركة بيوكلينا للمنظفات.



وعبر مدير عام الإدارة العامة للصناعة الدكتور رائد الجزار، عن فخر الوزارة بالمصانع الفلسطينية في قطاع غزة وما تنتجه من صناعات محلية ذات جودة ومقاييس عالية.



واستمع الجزار، خلال الجولة للمشاكل التي تعاني منها المصانع والتحديات في ظل الحصار الإسرائيلي، مشيدا بالمنتجات الغذائية المحلية وقدرتها على منافسة منتجات عالمية.



وأضاف الجزار، أن الوزارة تعمل كل ما في وسعها للنهوض بالمنتجات الوطنية وتقديم كل ما يلزم للصناعات المختلفة لتعزيز صمودها.



شكر نعيم أبو فول، مدير مسبكة أبو فول لصب وتشكيل جميع أنواع المعادن الوزارة، على سرعة استجابتها لمشاكل مصنعه، داعياً لمتابعة الصناعات المختلفة والتأكد من جودتها وقدرتها على التحمل.



وعبر مدير شركة النخلة سالم حمادة، عن امتنانه لوزارة الاقتصاد التي منحته أعفاءً كاملا لمواده الخام التي يستخدمها والتي انعكست على مصنعه الذي يشغل أكثر من ١٠٠ عامل.