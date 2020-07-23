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الصحة تبحث مع النيابة العامة قضايا و معاملات ذات طابع مشترك

23 تموز / يوليو 2020 12:11

الصحة تبحث مع النيابة العامة قضايا و معاملات ذات طابع مشترك
الصحة تبحث مع النيابة العامة قضايا و معاملات ذات طابع مشترك

غزة- الرأي

الإدارة العامة للشئون القانونية، تستقبل وفدا من النيابة العامة لمناقشة القضايا والمعاملات الواردة لوزارة الصحة أو الموجهة للنيابة العامة من طرف الوزارة .

بدوره رحب مدير عام الشئون القانونية أ. سعيد البطة بوفد النيابة العامة وتم الاطلاع على الإجراءات والقرارات المتخذة من الوزارة بشأن المكاتبات الواردة ورد الوزارة بهذا الخصوص لاسيما قضايا الإدعاء بالخطأ الطبي أو الاستدعاء لموظفي الوزارة أو شكاوي الوزارة ضد مواطنين بخصوص مخالفات أو تزوير وخلافه، وأهمية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شكاوي الوزارة.

من جهته ثمن رئيس النيابة   أ. سعيد الدجني  وزارة الصحة لإنجاز المواضيع والقضايا المشتركة والسرعة في التعامل معها  ، وأكد على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات المستقبلية بين الطرفين بهذا الخصوص لتذليل العقبات.

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