الأوقاف: الإعلان عن 200 وظيفة شاغرة قريبًا

غزة- بسام العطار- الرأي:

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية عبد الهادي الأغا، اليوم الخميس، عن ترتيبات وتجهيزات تتم بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام للإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 شاغر وظيفي بالوزارة.

وقال الأغا في تصريح لوكالة "الرأي" إن هناك ترتيبات مع ديوان الموظفين حول المعايير والشكل النهائي للمسابقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الشهر المقبل.

وبين أن الأولوية ستكون للذين عملوا على بند البطالة والمقطوعة والتطوع، حيث سيتم منحهم مميزات مرتبطة بعدد سنوات الخدمة التي قدموها.

وأشار الأغا إلى أن عدد المتطوعين بالوزارة بلغ نحو أكثر من 1950 متطوع ومتطوعة يعملون بمجالات متعددة، وسيُسمح لهم خوض هذه المسابقة وفق الشروط المعلنة.