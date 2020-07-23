وزارة الأسرى تستأنف نشاط زيارة عوائل الأسرى في محافظات غزة

غزة- الرأي

استأنفت وزارة الأسرى والمحررين، برنامج زيارات أهالي الأسرى ضمن برنامج الزيارات الميدانية لعوائل الأسرى، والذي كان قد توقف ضمن الاجراءات الوقائية نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت علا النباهين " مدير برنامج الرعاية والارشاد " أن فريق عمل دائرة الرعاية الارشاد، قام بزيارة خمس عائلات من مختلف محافظات غزة.

وأضافت أنه منذ بداية العام الحالي تم زيارة "134" عائلة أسير، ضمن البرنامج الزيارات السنوي الذي تنفذه الوزارة على مدار العام لعوائل الأسرى الذي تنفذه الوزارة للاطمئنان على أوضاعهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وأشارت النباهين أن الزيارات الميدانية تلاقى استحساناً كبيراً من قبل أهالي الأسرى، الذين يتمنون من كل المعنيين بقضية الأسرى زيارتهم باستمرار وتلمس احتياجاتهم، ورفع معنوياتهم وطمأنتهم بان قضية أبنائهم في سلم الأولويات وأنها لم تغب عن بالهم ابدا".

وشملت الزيارة كل من :-

عائلة الأسيرة نسرين حسن "أبو كميل" 45 عاماً المحكومة بالسجن 6 سنوات، لتقديم التهنئة بنجاح نجلها فراس بنجاحه في الثانوية العامة بمعدل 75% والذي أهدي هذا النجاح لوالدته داخل سجون الاحتلال.

عائلة الأسير وائل عوده "41" عاما والمحكوم عليه "12" عاما وهو أب "6" أبناء وجميع أبنائه متفوقين في مدارسهم.

عائلة الأسير أـحمد السكني "41" عاما ، والمحكوم عليه "27" عاما ولديه طفلان وهما من النطف المهربة .

عائلة الأسير المريض صبري خضر عبد القادر قنديل (57) عام والمعتقل 24/07/2018 والمحكوم 3 سنوات، حيث تم اعتقاله عن حاجز بيت حانون "إيرز"

عائلة الأسير يوسف مصطفي حمدان مقداد(59) عام والمعتقل منذ 14/11/2002 والمحكوم بالسجن مدة 21 عام وهو أب لـ لخمس أبناء، وتزوج أربعة منهم دون تمكنه من حضور أفراحهم.