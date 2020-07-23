إذاعة القرآن الكريم تستضيف الاختبارات العملية لوظائف ديوان الموظفين

غزة- الرأي

استضافت إذاعة القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية الاختبارات العملية لوظيفة "فني صوت" وذلك بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين العام، حيث تقدم لهذه المسابقة خمسون متسابقًا.

وضمت لجنة الاختبار كل من أ. فدوان ابو شريعة مدير عام الادارة العامة للتعيينات, وأ. محمد حبيب مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الحكومية في وزارة الاعلام، وم. أيمن عواد رئيس قسم المونتاج في الاذاعة, ورئيس قسم العلاقات العامة بالديوان أ. مهند دلول.

بدوره أكد مدير الإذاعة د. عادل الهور أن إذاعته تسعى دومًا لفتح مزيد من آفاق التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية, منوهًا الى أن الإذاعة سخرت كامل إمكاناتها لاتمام هذه المسابقة على أكمل وجه وإنجازها بشكل يليق بها.