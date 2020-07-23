مديرية أوقاف غزة تنفذ جولة دعوية بحي الدرج

غزة- الرأي

نفذت مديرية أوقاف غزة جولة دعوية استهدفت منطقة حي الدرج بمحافظة غزة، لتعزيز التواصل الدعوي مع فئات وشرائح المجتمع لنشر الوعي الديني وغرس المفاهيم الدعوية الصحيحة.

بدوره بين د. محمد سالم مدير أوقاف غزة أن الجولة تأتي في سياق مهمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالدعوة إلى الله تعالى، وتعزيز القيم الدينية السامية لدى الفرد والمجتمع، مثمناً جهود الدعاة الذين شاركوا في الجولة.

وأشار م. محمد أبو سعدة رئيس قسم الوعظ والإرشاد إلى أن الجولة تأتي ضمن خطة القسم للارتقاء بالعمل الدعوي، وشملت الجولة الحارات والزقاق ودواوين العائلات والتجمعات الشبابية، مشيراً إلى أن 35 خطيباً وداعية شاركوا في الجولة، حيث تم تشكيل ست مجموعات موزعة في منطقة حي الدرج.