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مديرية أوقاف غزة تعزز تعاونها مع مركز شرطة الشيخ رضوان الجديد

23 تموز / يوليو 2020 01:36

وفد من مديرية أوقاف غزة يزور مركز شرطة الشيخ رضوان الجديد
وفد من مديرية أوقاف غزة يزور مركز شرطة الشيخ رضوان الجديد

غزة- الرأي

زار وفد من مديرية أوقاف غزة برئاسة د. محمد سالم، مقر مركز شرطة الشيخ رضوان الجديد وبصحبته أ. عبد الرحمن غزال رئيس قسم الأملاك، و أ. محمود أبو الخير رئيس قسم الشؤون القانونية ، وذلك لتهنئة أسرة المركز بافتتاح المقر الجديد وبحث سبل تطوير التعاون والتواصل بينهما.

و أشاد سالم بجهود الشرطة الفلسطينية ودورها في إرساء قواعد الأمن في قطاع غزة، واهتمامهم الكبير في العديد من القضايا ذات الصلة، ومنها متابعة التعديات على المقابر وأملاك الوقف.

من جهته، ثمن المقدم نضال حمادة مدير مركز شرطة الشيخ رضوان الزيارة، ووعد بمزيد من التعاون ولا سيما فيما يتعلق بمقبرة الشيخ رضوان.

وفي نهاية اللقاء قدم سالم درع تهنئة ودعاء للمقدم لمدير شرطة الشيخ رضوان تقديراً لجهوده في خدمة الوطن والمواطن.

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