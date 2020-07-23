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مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز تحفيظ القرآن بالمحافظة الوسطى

23 تموز / يوليو 2020 01:40

مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز تحفيظ القرآن بالمحافظة الوسطى
مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز تحفيظ القرآن بالمحافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

تفقد مدير دائرة التحفيظ بوزارة الأوقاف  حمد النجار مراكز التحفيظ المنتشرة على مستوى محافظة الوسطى، رافقه فيها رئيس قسم مراكز التحفيظ أ. توفيق حماد ورئيس قسم التحفيظ بأوقاف الوسطى أ. محمد الناعوق ومرشد التحفيظ أ. جابر خطاب.

بدوره، أكد النجار على أهمية هذه الزيارات من باب الاطمئنان على المراكز والنهوض والرقى بها ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا لضمان سلامة الطلبة التي أقرتها الأوقاف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقدم النجار شكره وتقديره لرئيس القسم والشعبة والمرشدين والمحفظين بالوسطى على الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمراكز التحفيظ وخدمة القرآن.

 

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