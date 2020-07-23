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وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم ورشة عمل خاصة بالدعوة الإلكترونية

23 تموز / يوليو 2020 01:45

وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم ورشة عمل خاصة بالدعوة الإلكترونية
وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم ورشة عمل خاصة بالدعوة الإلكترونية

غزة- الرأي

نظم قسم الوعظ والإرشاد بالعمل النسائي ورشة عمل استهدفت الواعظات العاملات في المجال الإلكتروني الموزعات على  جميع المحافظات بمشاركة المدير العام أ. كفاح الرملي ومسؤولة الدعوة الإلكترونية  .أ. عبير الطرطور.

بدورها، استعرضت الرملي أبرز القضايا المجتمعية الخاصة بالمرأة المسلمة والصعوبات التي تواجهها في الظروف الحالية, مؤكدة على أهمية الدور الدعوي في مؤسسات المجتمع المدني ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الكترونية المختلفة.

من جهتها ناقشت الطرور واقع العمل الدعوي الإلكتروني وسبل تطويره في ظل المتغيرات المتتالية التي أثرت على السلوك الحياتي للبشرية بأكملها، وجعلت منه ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الدعوية المرادة.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجان خاصة من الواعظات للعمل في مجال إعداد المحتوى والتصميم والمونتاج والنشر ,من حلال توزيع المهام  وتقسيمها على مجموعات مختصة في ذات المجال من الواعظات.

وأوصت الواعظات على ضرورة الاستمرار في عقد ورش عمل تنموية ودورات تدريبية بهدف تطوير العمل الإلكتروني والوصول إلى أفضل النتائج .

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