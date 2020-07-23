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استعدادًا لموسم الأضاحي

الزكاة بالأوقاف تعقد اجتماعاً مع إداريي لجان الزكاة

23 تموز / يوليو 2020 01:51

استعدادًا لموسم الأضاحي...الزكاة بالأوقاف تعقد اجتماعاً مع إداريي لجان الزكاة
استعدادًا لموسم الأضاحي...الزكاة بالأوقاف تعقد اجتماعاً مع إداريي لجان الزكاة

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، اجتماعاً مع إداريين لجان الزكاة التابعة لها والبالغة 47 لجنةً على مستوى محافظات القطاع، استعدادًا لموسم الأضاحي بحضور مدير صندوق الزكاة م. جهاد حلس ، ورئيس قسم لجان الزكاة الشيخ . صلاح أبو صقر.

وخلال اللقاء رحب حلس بإداريي لجان الزكاة، مؤكداً على أن هذا اللقاء يهدف إلى وضع خطة وآليات ملائمة لتنفيذ مشروع الأضاحي ، لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للمواطنين سيما المحتاجين منهم , مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للأسر المتعففة في قطاع غزة وعدم تأخير وصول اللحوم الى الأسر سيما مع اشتداد وطأة الحصار .

من جهته أثنى أبو صقر على عمل لجان الزكاة وقال: "لجان الزكاة تمثل أكبر جسم خدماتي في قطاع غزة", موضحاً أن الإدارة العامة للزكاة تواصلت مع عديد من الجهات الخيرية من أجل تنفيذ مشروع الأضاحي .

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