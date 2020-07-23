وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تعقد اجتماعاً مع إداريي لجان الزكاة وكالة الرأي الفلسطينية وعظ العمل النسائي بالأوقاف ينظم ورشة عمل خاصة بالدعوة الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية مدير التحفيظ بالأوقاف يتفقد مراكز تحفيظ القرآن بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية مديرية أوقاف غزة تعزز تعاونها مع مركز شرطة الشيخ رضوان الجديد وكالة الرأي الفلسطينية مديرية أوقاف غزة تنفذ جولة دعوية بحي الدرج وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة القرآن الكريم تستضيف الاختبارات العملية لوظائف ديوان الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم ندوة حول الإهمال الطبي والاعتقال الإداري للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستأنف نشاط زيارة عوائل الأسرى في محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الإعلان عن مسابقة لأكثر من 200 وظيفة قريبًا
أخبار » الأخبار الحكومية

بعنوان " إدارة الأسرة والمال"

الزكاة بالأوقاف تعقد اللقاء الدوري للأيتام والأرامل

23 تموز / يوليو 2020 01:54

الزكاة بالأوقاف تعقد اللقاء الدوري للأيتام والأرامل
الزكاة بالأوقاف تعقد اللقاء الدوري للأيتام والأرامل

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية اللقاء الدوري لأمهات الأيتام والأرامل بعنوان " إدارة الأسرة والمال ", بحضور ومشاركة كل من مدير البحث الاجتماعي بالزكاة أ. محمود البيك ، ورئيس قسم الأيتام أ. عفاف دبابش ، والمختص بالتنمية البشرية أ. عائد الربعي.

بدوره أكد البيك على أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع, منوهًا الى أن الأسرة تمثل الثمرة المرجوة للانتفاع بها في المستقبل القريب فلا بد من حسن رعايتها, منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لتوعية الأسر في آليات إدارة كل ما يخصها من جوانب نفسية ومالية والاستغلال الجيد للمال والوقت في ذلك.

من جهته استعرض الربعي خلال اللقاء أهمية  ادارة الأسرة للمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, منوهًا الى أن الإدارة المالية تُعد من أهم الإدارات الداخلية للأسرة, حيث يمثل فيه المال عصب الحياة لتحقيق رغبات الأسرة واستمرار معيشتها.

كما وشدد الربعي على ضرورة وضع تصور خاص لإدارة المال في الأسر عمومًا، وفقًا لمبدأ الاعتدال في الصرف وعدك الانجرار نحو الإفراط أو التفريط.

وقدم أمهات الأيتام والأرامل الشكر والتقدير لدائرة البحث الاجتماعي بالزكاة على الاهتمام بتوعية الأسر, مطالبين بعقد مزيدا من المحاضرات التوعوية للحد من المشاكل التي تواجه الأسر.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟