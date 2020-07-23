الزكاة بالأوقاف تعقد اللقاء الدوري للأيتام والأرامل

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية اللقاء الدوري لأمهات الأيتام والأرامل بعنوان " إدارة الأسرة والمال ", بحضور ومشاركة كل من مدير البحث الاجتماعي بالزكاة أ. محمود البيك ، ورئيس قسم الأيتام أ. عفاف دبابش ، والمختص بالتنمية البشرية أ. عائد الربعي.

بدوره أكد البيك على أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع, منوهًا الى أن الأسرة تمثل الثمرة المرجوة للانتفاع بها في المستقبل القريب فلا بد من حسن رعايتها, منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لتوعية الأسر في آليات إدارة كل ما يخصها من جوانب نفسية ومالية والاستغلال الجيد للمال والوقت في ذلك.

من جهته استعرض الربعي خلال اللقاء أهمية ادارة الأسرة للمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة, منوهًا الى أن الإدارة المالية تُعد من أهم الإدارات الداخلية للأسرة, حيث يمثل فيه المال عصب الحياة لتحقيق رغبات الأسرة واستمرار معيشتها.

كما وشدد الربعي على ضرورة وضع تصور خاص لإدارة المال في الأسر عمومًا، وفقًا لمبدأ الاعتدال في الصرف وعدك الانجرار نحو الإفراط أو التفريط.

وقدم أمهات الأيتام والأرامل الشكر والتقدير لدائرة البحث الاجتماعي بالزكاة على الاهتمام بتوعية الأسر, مطالبين بعقد مزيدا من المحاضرات التوعوية للحد من المشاكل التي تواجه الأسر.