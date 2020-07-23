زكاة معسكر جباليا بالأوقاف تنفذ ( 5 ) مشاريع خيرية للأسر المتعففة

غزة- الرأي

نفَّذت لجنة زكاة معسكر جباليا التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، خمسة مشاريع خيرية استهدفت عدد من الفقراء والمحتاجين والمرضى في المنطقة.

وقالت اللجنة: "نفذنا ، مشروع توزيع شبكة الانارة الأمنة ، ومشروع سلة الخضار ، و مشروع الطرود الغذائية, وتوزيع مراوح كهربائية لمرضى السرطان ، الى جانب تنفيذ مشروع النظارات الطبية للأسر الفقيرة ".

وأوضحت اللجنة أنها تسعى من خلال هذه المشاريع للمساهمة في الحد من الفقر والمعاناة المعيشية التي يعانيها المواطنون في ظل الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

داعيةً أهل الخير في الداخل والخارج لتقديم يد العون والمساهمة في الوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا ورسم البسمة على شفاه المكلومين.