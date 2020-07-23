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زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة

23 تموز / يوليو 2020 02:09

زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة
زكاة معسكر خان يونس توزع مساعدات مالية وعينية علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة معسكر خان يونس التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، مساعدات مالية وعينية على عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة, بتمويل من أهل الخير والإحسان, والذي يأتي في إطار سعيها الدؤوب للتخفيف من حدة ومستوى الفقر الذي تعيشه هذه الأسر.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الشيخ سامي الدسوقي أن لجنته نفذت مجموعة من المساعدات علي الأسر المتعففة ، شملت (طرود غذائية وسلال الخضار لعدد 100 أسرة متعففة ) ، ( وكفالات لذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة بقيمة 7150 شيكل) ، (وتوزيع 2 ثلاجة منزلية لأسرتين فقيرة ) .

وأشار الدسوقي أن اللجنة لن تدخر جهدًا في مواصلة طريق الخير للفقراء والمحتاجين والعمل على دعمهم وتقديم كل ما يلزم لهم, مستشهدًا بقول رسولنا الكريم "من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة .

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