تعليم خان يونس يشارك البلدية في تكريم أوائل المدينة

خان يونس- الرأي

شاركت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، البلدية في تكريم كوكبةً من أوائل المدينة وأبناء العاملين في بلدية خان يونس، وذلك اليوم الخميس ، في قاعة مدرسة أحلام الحرازين الأساسية للبنات، وبحضور: د. أحمد الشيبي محافظ خان يونس، والشيخ إحسان عاشور مفتي خان يونس، ود. هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة الأسبق، ود. سليم السقا وزير العدل الأسبق، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وم. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وم. يحيى الأسطل رئيس بلدية خان يونس الأسبق، ووفد مديرية التربية والتعليم بشرق خان يونس، وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والنقابات، والطلبة المكرمين وذويهم.

وفي كلمته هنأ أ. الفرا الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح المتميز، وثمن جهود بلدية خان يونس في خدمة المسيرة التعليمية في المدينة، كما وشكرهم على تنظيمهم لهذا الاحتفال المهيب الهادف إلى تكريم أبناء المدينة، وأشار أ, الفرا إلى أن العام الدراسي سيبدأ في الثامن من أغسطس، وسيشهد افتتاح أربع مباني مدرسية جديدة، وهي مبنى مدرسة المواصي ومبني مدرسة كمال ناصر ومبنى مدرسة أحمد نمر حمدان، ومبنى مدرسة القرارة الثانوية للبنين، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن لولا تضافر جهود المخلصين من أبناء خان يونس وخص بالذكر رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وتمنى أ. الفرا استمرار التعاون المشترك بين المؤسستين.

ومن ناحيته عبر م. البطة عن سعادته الغامرة لوقوفه في هذا المنبر لتكريم كوكبة متميزة من أبناء المدينة ممن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى المدينة، وتكريم الناجحين من أبناء العاملين في البلدية، مؤكداً أن هذا يوم الحصاد الذي نفتخر جميعاً به، وتحدث م. البطة عن الأنشطة المشتركة التي نفذتها البلدية بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس وهدفت إلى خدمة العملية التعليمية، كما وأعلن عن أنشطة جديدة تنوي البلدية تنفيذها مع المديرية ومنها مسابقة شاعر خان يونس، وعبر م. البطة عن فخره بتميز فرسان الإرادة من أبناء خان يونس ومنهم: أماني الرقب، وإسماعيل الترتوري.

وفي كلمتها نيابة عن المكرمين شكرت الطالبة رؤى أيمن القدرة كل من ساهم في إنجاح الحفل، وشكرت مديرية التربية والتعليم بخان يونس وبلدية خان يونس بكافة طواقهم العاملة، متمنيةً أن تحقق هذه النخبة من الطلبة الرفعة للوطن.

هذا وتخلل الحفل فقرات فنية متميزة، هذا وتم تكريم الطلبة.