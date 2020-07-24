بابان يهز شباك بلجيكا بمقصية رائعة

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الفرنسي السابق جان بيير بابان، هدفًا رائعًا فى شباك منتخب بلجيكا، خلال مباراة ودية جمعت المنتخبين، خلال عام 1992.

جاء هدف بابان، من ضربة مقصية خرافية، مستغلاً عرضية من زميله فى منتخب الديوك، لتسكن شباك حارس منتخب بلجيكا.

وخاض بابان، 54 مباراة دولية خلال مسيرته مع المنتخب الفرنسي، وسجل خلالهم 30 هدفًا.