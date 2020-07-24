هل يعود نيمار إلى برشلونة؟

مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عاد الحديث مجددا فى الصحافة العالمية، حول إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، بعد رحيله في صفقة قياسية خلال عام 2017، وهو الأمر الذى يتكرر في كل ميركاتو، منذ رحيله عن البارسا.

برشلونة يسعى لإعادة نيمار من جديد



تحاول إدارة النادى الكتالونى، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني، لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، من خلال الحديث عن إعادة نيمار من جديد، للعب مرة أخرة بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تألقه مع البارسا، على مدار 4 سنوات قاضاها مع الفريق، وتوج بالعديد من الألقاب.

برشلونة يفكر في مبادلة جريزمان بنيمار



تفكر إدارة البارسا، في التخلص مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال الميركاتو الصيفى الحالي، بعد فشله في التأقلم مع أجواء الفريق، بعد انضمامه من أتلتيكو مدريد، الصيف الماضى، من خلال عرضه على إدارة باريس سان جيرمان، مقابل ضم النجم البرازيلي نيمار، في ظل الصعوبات المادية التي تواجه جميع الأندية، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

إدارة البارسا تسعى لمصالحة ميسي بعودة نيمار



تسعى إدارة برشلونة الإسباني، لإخماد ثورة نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الحديث عن تفكيره فى الرحيل بشكل مجانى عن الفريق فى نهاية عقده، فى صيف عام 2021، وإيقاف المفاوضات الحالية من أجل تجديد عقده،

وقالت شبكة " cuatro" الإسبانية، إن إدارة برشلونة، ترى أن الحل الوحيد لإخماد غضب النجم الأرجنتيني ميسي، هو إعادة النجم البرازيلى نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

أضافت الشبكة الإسبانية، أنه على الرغم من رغبة النجم البرازيلى نيمار فى العودة مرة أخرى إلى صفوف البارسا، إلا أن هذا الأمر على المستوى الاقتصادى خلال الوقت الحالى، صعب للغاية، فى ظل الأثار الإقتصادية الناجمة عن تفسي فيروس كورونا المستجد.

وأشار التقرير، إلى أن برشلونة عليه أن يقدم عرض خيالى، لإدارة باريس سان جيرمان، من أجل إقناعها بالتخلى عن خدمات النجم البرازيلى، الذى تألق رفقة ميسي، خلال 4 مواسم قضاها مع الفريق الكتالونى.

لاوتارو والأزمة الإقتصادية يهددان عودة نيمار



الظروف الاقتصادية التي يعيشها برشلونة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تصعب من عملية عودة نيمار، بسبب قلة إيرادات النادى فى الفترة الأخيرة، بسبب توقف النشاط الرياضى، بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تصدر لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، قائمة أولويات النادى الكتالونى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، حيث سيدفع النادى الكتالونى حوالى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى رحيل لاعبين إلى النيراتزورى.